ONI SU DOBILI NAJGORE POKLONE: ‘Ma totalna krama koju je čovjeku čak neugodno i u smeće baciti…’

Svi smo se našli u situaciji kada moramo glumiti oduševljenje zbog poklona koji nam se baš i ne sviđa.

Dok neki ljudi imaju ‘žicu’ za kupovanje poklona, neki su jednostavno grozni u tome. Ovi ljudi dobili su užasne poklone, a koliko užasne – pročitajte u nastavku.

Kad poklon nije za tebe

“Mene je živciralo kad sam bila trudna pa mi svi za rođendan kupuju benkice, dude i sl. Pa mislim, babinje su za cca 4 mjeseca! Dođe kuma iz SAD-a i donese – gumene patkice i bijeli kompletić vel. 64. I naglasi kako je to poklon za MENE. Sestre, mama, svi dobili neke super krpice, a ja patke. PATKE! Božić-hrpa majih, majih čarapica. Nikad ih nije nosila. Što će bebi čarape kad ima štramplice sa stopalima? Unatoč hormonalnoj neravnoteži, pristojno sam svima zahvalila. I većinu toga proslijedila na BABINJAMA. Nek se druge mame bakću sa čarapama dužine 2 cm”, napisala je mlada majka.

Nije ona jedina koja je dobila poklon koji kao da je promašio vlasnika.

IDEJE ZA POKLONE: Što pokloniti najdražima kada nemate puno novaca, a želite biti inovativni?

“Za 20 i neki od maminog partnera dobila sam jahačku kacigu (ne, ne jašem, ne obožavam konje, onak, nemam apsolutno nikakve veze s konjima, čak nemam ni konjsku facu ili zube). Kao, za bicikl vozit”, napisala je jedna djevojka, nasmijavši mnoge.

“Jednom sam od stare dobila za Novu godinu knjigu ‘Uzgoj i prerada domaćeg voća i povrća’. Što da ja sa tim radim? Poslije sam saznala da je tada bila u vezi s nekim agronomom pa je to on meni poslao jer je to nešto što uvelike očara 14-godišnju djevojčicu”, bio je još jedan od komentara.

Ipak, kada su u pitanju ‘najosebujniji’ pokloni – nitko ne može nadmašiti bake i djedove.

‘Kad se budeš udavala’

“Sjetih se svog 6. ili 7. rođendana. Znate kakva su očekivanja djevojčice u toj dobi – igračke, slatkiši, ukosnice, slikovnice… A meni moja baka donjela set starinske bijele posteljine s čipkanim ukrasima i dva ogromna heklana stolnjaka uz riječi ”da imam kad se budem udavala'”, ispričala je jedna forumašica.

Dok je druga probleme imala ni manje ni više nego zbog svekrve.

“Svekrva mi svake godine pokloni krunicu ili anđela. Do sada imam tri drvene i četiri plastične krunice te bijelog, prozirnog, rozog i plavog anđela. Ja joj svake godine govorim da mi ne kupuje ništa na svojim vjerskim pohodima, ali bez uspjeha. Imam jednu ladicu samo za takve poklone. Za nekih 10-15 godina otvaram suvenirnicu”, piše očajna žena na Forum.hr-u.

Ni obiteljima gastarbajtera nije lako, pogotovo zato što oni valjda još misle kako u Hrvatskoj ne postoje šoping centri.

“Uvjerljivo najgore poklone sam dobivala od familije iz Njemačke, od platformi od 10-ak centimetara koje su skroz od PVC spužve, poliester i plastična odjeća u stilu spotova DJ Bobe, pa plišana košulja najmanje četiri broja veća sa lavovima, tigrovima i slonovima u sedam boja, sve se nešto presijava i imaš dojam da se miče. Ma totalna krama koju je čovjeku čak neugodno i u smeće baciti da ga netko ne vidi pri tom činu”, napisala je jedna djevojka.

A nekad stvari postanu jezive

Jedna je forumašica imala pomalo jezivo iskustvo kada je na poklon dobila glazbenu kutijicu s balerinom.

“Ja volim frendicu, volim svoju balerinu i sve je bilo super. I onda jedne noći oko 3 ujutro kutija počne svirat sama od sebe. U mrklom mraku jer su se svjetla na ulici pokvarila i sad mi ta jeziva pjesmica svira, a ja sama u cijeloj ogromnoj kući i ne vidim prst pred nosom. Predinfarktno stanje”, napisala je, dodavši kako joj je ipak sada cijela situacija urnebesna.