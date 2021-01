Alec Luhn, američki novinar u Rusiji, nedavno je na Twitteru podijelio fotku rezanaca i razbijenog jajeta koji su se smrznuli u zraku kako bi pokazao koliko je trenutno tamo hladno.

Fotografija je nastala u najvećem sibirskom gradu Novosibirsku i ubrzo je postala viralni hit. Temperatura se u tom trenutku spustila na -40 Celzijevih stupnjeva.

Breakfast in Novosibirsk, where it was -40 yesterday pic.twitter.com/chJmNhJUiw

— Alec Luhn (@ASLuhn) December 29, 2020