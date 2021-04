ONA JE TOLIKO GLASNA KAD SE SEKSA DA SE SUSJEDI BUNE: ‘Što je žešće i ja sam glasnija. Mama od dečka me molila da se stišam…’

Saffy kada je napunila 19 godina, počela je uživati u seksu te je postala sve glasnija i glasnija

Obično ono što se obično dogodi u spavaćoj sobi – ostaje u spavaćoj sobi, no to pravilo ne vrijedi za Saffy Dalenciju (23). Ova mlada barmenica i amaterska glumica iz južnog Londona ne štedi glasnice kada ima seksualne odnose.

Nju baš i ne brine što se susjedi i rodbina žale na buku. Majka njenog dečka ju je, pak, zamolila da se stiša.

“Prilično sam glasna kad se seksam. Nisam sigurna zašto. Mislim da je to zato što se tako dobro osjećam. Ja samo vokalno izražavam kako se osjećam”, kazala je Saffy.

No, nije oduvijek tako reagirala. Prvi spolni odnos imala je sa 16 godina i kaže kako nije znala što se događa. No, kada je napunila 19 godina, počela je uživati u seksu te je postala sve glasnija i glasnija.

Saffy smatra da je razlog zašto je tako glasna u spavaćoj sobi taj što je takva i izvan nje. “Spontana sam i odmah se slažem sa svima koje upoznam. Brbljava sam i glasna”.

Dobila je samopouzdanje i postala glasna

Iz početka su joj smetale njene mišićave noge, oveća stražnjica i male grudi, no nakon što je naučila cijeniti sebe, sve se promijenilo. Saffy je počela pohađati sveučilište u Bristolu, piše The Sun.

Ona nije samo dobila na samopouzdanju, već je počela biti izrazito glasna za vrijeme seksa. Njen tadašnji dečko, kaže, totalno ju je oslobodio.

“Nisam sigurna zašto, ali odjednom sam se, kad smo se seksali, počela osjećati osnaženo. Počela sam izražavati kako se moje tijelo osjeća”, pojasnila je Saffy.

No, polako su počele pristizati pritužbe na njihov redovni, živahni i vrlo glasni seksualni život i to barem jednom mjesečno.

“Prvi put kad sam shvatila da sam glasna tijekom seksa kada je moja cimerica poslala poruku u našu WhatsApp grupu. Pitala je: ‘Je li to nekoga boli? Čuju se zaista glasni jauci – je li netko ozlijeđen?'”.

Ne radi to nemjerno

“Kad sam joj sramežljivo odgovorila da se seksam, bila je poprilično ljuta, odgovorila je: ‘Stišaj se. Imam slobodan dan'”.

Saffy kaže kako ne može opisati zvukove koje proizvodi dok ima spolni odnos.

“To su istinski ugodni seksualni zvukovi. To nije stenjanje ili jecanje, već je to više vokalno zadovoljstvo. Tijekom predigre nisam glasna, no što je žešći seks – to sam sve glasnija i glasnija”, rekla je.

“Što da kažem? Ne radim to namjerno”, istaknula je Saffy, dodajući da je pokušala biti tiha za vrijeme seksa, no to nije za nju.

“Moj savjet svim ženama je da se ne suzdržavaju. Dopustite si da budete slobodne, a ako to znači da morate biti glasne – samo naprijed”, zaključila je Saffy.