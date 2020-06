OK, OVOME SE NITKO NIJE NADAO: Noćni klub ponovno otvorio svoja vrata, ali partijanje tamo je sada sasvim bizarno

View this post on Instagram

Dat Social D(ist)ancing uniek zou worden hadden we wel verwacht, maar dat zelfs The New York Times erover schrijft hadden wij niet gedacht. Het mag duidelijk zijn dat het organiseren van evenementen voor 30 personen vooral geld kost. Toch kriebelde het om te experimenteren en te kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn. Het werd een geheel nieuwe ervaring voor de bezoekers, dj’s maar ook voor ons als organisatie. Maar vooral ook lekker om weer even de sfeer te proeven en muziek te horen knallen. Een stap in de goede richting en hopelijk kunnen we ook snel weer echt dansen in Doornroosje. ⚡️🤩 📷 Mathijs Mekking