OK, OVO ZASLUŽUJE MEDALJU ZA ORIGINALNOST: Cura je podmuklo krala Netflix bivšem dečku, uhvatio ju tek nakon dva mjeseca

Sigurno već znate da korisnici Netflixa dijele svoje lozinke s drugim ljudima pa ga tako uglavnom jedna osoba plaća, a drugi mu se ‘švercaju’.

No, jedna je djevojka iz Kalifornije bila korak ispred svih ostalih i dosjetila se genijalnog načina kako može bivšem dečku ‘krasti’ Netflix još neko vrijeme. Svoj je profil nazvala ‘Settings’, odnosno postvake i dodala prigodnu ikonicu.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh

— bruh (@yellowgengar2) May 27, 2020