OK, OVA CIMERICA JE POTPUNO POŠANDRCALA: Na internetu se zabavljaju nemogućim uvjetima koje je postavila sustanarima

Moraju izaći do 9 ujutro, a ne smiju kuhati prije 8, moraju biti društveni i zanimljivi, ali ne baš i dovoditi prijatelje… a što je najbolje, ona nije ni vlasnica

Tražio je stan u Londonu, zapeo mu je za oko jedan stan u kojem je više cimera, no ono što je dobio kao odgovor malo ga je šokiralo. A popis bizarnih pravila je postao pravi hit na Twitteru nakon što ga je jedan njegov prijatelj podijelio.

Žene mislile da je muškarac – i obrnuto

Na twitteru su mnogi primjetili da je super, kako se čini da postaje sve bijesnija i bijesnija dok piše pa je svako iduće pravilo zvuči sve nabrijanije. Toliko da je preskočila točku 11. Većina žena u komentarima pretpostavila je da sumanute propise pisao muškarac, a većina likova da je autor žena (obzirom da u originalnom engleskom spol autora nije bio očit iz teksta). No onda se javio jedan tviteraš koji je rekao da je sigurno u pitanju žena jer je i on zvao za taj stan u Londonu te ga čak i razgledao. A što je najbolje – ova tiranica nije vlasnica.

‘Neke stvari su mi jako važne’

“Zdravo! Oprosti na kasnom odgovoru, ali bila sam na poslu. Prije nego što dođeš razgledavati, htjela bi ti dati ideju što možeš očekivati. Imala sam nekoliko loših sustanara ove godine i ne želim trošiti ni tvoje ni svoje vrijeme ako se ne možeš obvezati na neke stvari koje su meni jako važne. Malo je poduže štivo ali i dalje će biti brže nego da dođeš ovdje samo da shvatiš da ovo nije mjesto za tebe. Većina toga su više ili manje zdravorazumske stvari, a druge su moje osobne preferencije koje će ti biti okej ili neće. Ako je tvoj stil života sličan mojem i onome drugog cimera, više si nego dobrodošao da dođeš na razgovor.

Mora otići do 9 ujutro

1. Radnim danima, moraš biti izvan stana tijekom normalnog radnog vremena (od 9 do 17) jer od kuže pet dana u tjednu i treba stan za sebe. Ako imaš normalan posao, to ne bi trebao biti problem. Studenti koji odlaze na faks nasumičnim danima na nekoliko sati ili ostaju kod kuće cijeli dan i čilaju, nažalost ne mogu živjeti ovdje. Nisam previše zahtjevna oko vikenda, samo ti želim reći da moraš negdje biti od ponedjeljka do petka od ujutro do kasno poslijepodne.

Mako je opsjednuta vratima

2. Moj novi cimer mora biti obazriv i tih. To znači da bi trebao koristiti kvaku umjesto da treskom zatvaraš vrata i da pokušavaš biti tiho, osobito kad je kasno ili rano ujutro, kako ne bi smetao druge. Ne tražim tip cimera koji je slon u staklarni, ne želim da stalno trčiš okolo i bacaš stvari. Očekujem da se i tvoji gosti ponašaju dolično kada su ovdje. I ja i drugi cimer smo prilično tihi i plahi ljudi.

A i telefoniranjem, skypom…

3. Imala sam cimera koji je svaki dan visio po 2,3 sata na Skypu, a vikendom i po pest sati. To neću više gledati. Ovo je tiha zgrada i navečer uglavnom čitam ili gledam nešto, a drugi cimer mora učiti. Neću da stalno slušati buku iz tvoje sobe. Nema veze to što pričaš na telefon ili na Skype ‘tiho’ (ili ti barem tako misliš). Neću ti govoriti koliko smiješ na dan pričati na telefon, to bi bilo besmisleno – ako trebaš nekoga zvati, zovi. Ali trebao bi znati visiš li na telefonu svaki dan ili ne. Ljudi koji to ne rade ne stvaraju mi problem. A čim netko počne tumačiti moje riječi onako kako im paše, tada počinju problemi. Moraš biti siguran oko toga prije nego se doseliš.

Isto vrijedi i ako satima slušaš podcastove. Ili ako gledaš filmove bez slušalica, ili gledaš tekme ili slušaš glazbu – ista stvar. Ako se glasno smiješ poslije 23 sata ili spavaš uz radio, opet, ista stvar. Moji prošli cimeri uvijek su koristili slušalice ili su smanjili glasnoću toliko da buka nije smetala druge cimere. Načelno, voljela bih da koristiš zdrav razum. Živiš s drugim ljudima koji žele biti u stanju odmoriti se i naspavati i obaviti sve ostalo što moraju nakon dugog, bučnog dana.

Mora biti društven i zanimljiv, ali ne i družiti se

4. Ovo nije osobito društvena kuća. Ne radimo tulume, i nemamo baš vremena da zajedno kuhamo ili zajedno gledaju TV, prije svega jer svi imaju drugačije rasporede i prilično su zaposleni. Ali očekujem da da moji cimeri budi pristupačni, što znači da šuljanje iza leđa nije prihvatljivo. Možeš biti sramežljiv i introvertiran, ali “kako je” i povremeno čavrljanje su dio elementarne pristojnosti. Ako ti je to preteško i jedva da znaš imena svojih sadašnjih cimera, nisi prava osoba za ovaj stan. Ovo je dom, a ne hotel. Ovdje nema stranaca.

To što sam ja doma ne znači da možeš i ti

5. Želim da moj novi cimer bude netko tko ima prijatelje, koji odlazi na događanja, bavi se sportom i sl. Ako svo svoje slobodno vrijeme provodiš viseći po kući, streamajući serije, nećemo se dobro slagati. Kad nisam na svom poslu kojeg radim pola radnog vremena, život mi se vrti oko mog laptopa kada radim od kuće, jer sam vrlo uposlena osoba. Ali ne želim da novi cimer misli da je u redu da i on stalno visi ovdje zato što ja provodim toliko vremena kod kuće. Baš zato je toliko važno da radiš puno radno vrijeme a ukoliko još radiš još neke interesantne stvari u životu, utoliko bolje (osim toga, imat ćemo o čemu razgovarati kad naletimo jedno na drugog).

Postoje pravila koja moramo slijediti

6. Imamo raspored čišćenja kojeg ćeš se morati držati. Svaki tjedan čistit ćeš kupaonicu, kuhinju ili pod. Ponekad ćeš možda zaboraviti ili nećeš imati vremena – nije problem, budeš idući tjedan odradio više kako bi pomogao cimerima. Ali ne trpim ljude koje boli briga i koji mi rade grimase kad ih podsjestim na ono što moramo raditi. Postoje pravila koja svi moramo slijediti. Ovo nije studentski dom, nije hotel u kojem samo neko vrijeme spavaš; ne, ovo je mjestu u kojem živiš. Zato se trebaš brinuti o njemu i pokazati određenu razinu interesa za ono što se ovdje događa i jednostavno biti civilizirana osoba. Ako si do sada živio sa svojom ekipom u stanu u kojem je svatko radio što je htio – to ja ne zovem cimerima. To je ko hrpa likova koja boravi u domu i to meni nije dovoljno.

Nema na zahod kol’ko hoćeš

7. Ako trebaš tržati na zahod 15 puta na dan ili svakih 15 minuta, nemoj se doseliti. Ako kažeš da ne provodiš toliko u kupaonici jer se ne tuširaš dugo, ali onda sjediš nekoliko puta na zahodu (poput cimera koji se iseljava) a jutarnji boravak u kupaonici traje gotovo sat vremena, ovo definitivno nije stan za tebe.

Ako je sve što jedeš grah iz konzerve, kuhaš leću i piješ piuvo, nisi moj tip cimera. Želim ovdje vidjeti nekoga malo sofisticiranijeg. Želim da se svi ujutro požure obaviti jutarnju rutinu. Nitko neće čekatu pola sata ili se ustajati puno ranije samo da bi se mogao otuširati. I sigurno ne bih htjela da juriš po kući dva sata u šest ujutro kao da je podne. Volim da se ljudi ustanu, brzo spreme za posao i odu. Ako se ustaješ rano svaki dan, molim te trudi se da nas ne probudiš.

Imaš pola sata za pripremit doručak i ručak

8.U ovom stanu nema kuhanja prije 8:30 i nakon 23. Dopustit ću povremeno, a možeš i napraviti kašu ili koristiti mikrovalnu. Ali bilo što što iziskuje lonce i zdjele i puno pranja nije dozvoljeno, a ako ima toliko jak miris da probudi sve druge, također nije OK. Ako spremaš prave ručkove za posao, morat ćeš ih pripremati dan ranije.

Općenito, ne volim ljude koji puno vremena provode za štednjakom. Ako SAMO jedeš kuhanu/pečenu hranu jer ne znaš složiti sendvič i satima (i pritom mislim SATIMA) visiš po kuhinji, ili svaki vikend pripremaš opsežne obroke, ovo nije mjesto za tebe. Ljudi obično žele kuhati poslije posla i ne žele čekati dovijeka da ti zgotoviš svoje. Obično nemamo takvih problema.

Ok, ovo ima smisla

9. Od svakoga se očekuje da očisti za sobom i u kuhinji i u kupaonici. Ne želim isticati da se uvijek mora povlačiti voda u zahodu, da se kada mora isprati od kose i dlaka, i da se prljavo suđe mora oprati odmah a ne kasnije, osobito zato što nije tvoje i jer ga koriste drugi cimeri. Neću trpjeti da posuđe u sudoperu stoji dva dana.

Ne želi gledati njegove prijatelje

10. Što se tiče gostiju, ne želim stalno gledati tvoje prijatelje kako vise po stanu. Ako imaš goste tri puta na tjedan, to je previše. Ponekad možeš imati goste koji dođu na vikend ili na nekoliko dana – to je okej ako nije svaki mjesec, a ovisi i tome kakav si ti cimer i tko su tvoji prijatelji. U Londonu postoji gazilijun mjesta na kojima se možete družiti, a stan je cimere. Cura ili dečko je okej sve dok ne spava ovdje 3,4 puta na tjedan jer to znači da pola tjedna s nama živi četvrta osoba, a u tom slučaju bi trebala plaćati stanarinu kao i svi drugi. Ako moraš toliko biti s partnerom, trebao bi živjeti s njim a ne s nama.

Ako dovodiš goste, osobito usred noći, važno je da se ponašaš odgovorno. Ne znamo tko si ti ni tko su oni i zato moraš voditi računa o sigurnosti drugih. Ako nešto bude ukradeno, ili ugroziš druge cimere na bilo koji način, stanodavac će te smjesta izbaciti.

A što je najbolje, ona nije vlasnik

12. Što se tiče alkohola, droge i sličnih stvari, ne želim baš vidjeti ljude koji su “pod utjecajem”. Pivo, vino itd. u razumnim količinama su naravno u redu, svi smo odrasli, ali osim toga stvarno ne želim nikakve lude stvari ovdje. Odgovorna sam za stan stanodavcu a također imam odgovornost prema cimerima da ih čuvam i držim sigurnima.

Molim te, imaj na umu da ako se oboje slažemo oko navedenih točaka, nećemo imati nikakvih problema. Ja sam sam prilično susretljiva i prijateljska osoba. Jasno mi je da se svi moraju u nečemu prilagoditi kada žive sa strancima, ali ako posložimo stvari od samog starta, sigurna sam da ćeš uživati živjeti ovdje.

Ako ti odgovora ovo što sam napisala, javi kada bi volio doć u razgledavanje.”