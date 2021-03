OGLASIO SE KREATOR ‘SOTONISTIČKIH NIKE TENISICA’: Otkrio je od čije krvi su napravljene

Potplati tenisica sadrže mješavinu crvene boje i jedne kapi ljudske krvi, a par košta oko 6.500 kuna

Tim iz kolektiva MSCHF, koji stoji iza “sotonističkih tenisica” Lil Nas X-a, otkrio je čija je krv korištena za njihovo stvaranje.

Reper je izazvao pravu pomutnju kada je prošlog tjedna najavio puštanje u prodaju kontroverznih “najkica” sa sotonističkim motivima. Na noge su se digli konzervativci, a Nike je podnio tužbu protiv kolektiva MSCHF za kršenje autorskih prava, piše Unilad.

Razlog toj pomutnji jest taj što potplati tenisica sadrže mješavinu crvene boje i jedne kapi ljudske krvi. Unatoč tome, mnogi obožavatelji Lil Nas X-a žele se dočepati svog primjerka ovih kontroverznih tenisica kojih je proizvedeno točno 666 komada.

Suosnivač MSCHF-a Daniel Greenberg u intervjuu za Complex otkrio je da krv od koje su napravljene tenisice pripada zaposlenicima MSCHF-a, no nije htio otkriti na koji način su je donirali.

‘U tenisicama nema puno krvi’

Također, Greenberg je otkrio kako su to radili dobrovoljci koji nisu imali baš najugodnije iskustvo kada je u pitanju vađenje krvi. “Mogu vam reći da nije bilo oku ugodno. To nikako nije dobar način za prikupljanje krvi”, kazao je.

Greenberg je pojasnio kako u tenisicama nema puno krvi: “U osnovi kap, to je majušna količina u svakom potplatu.” te je priznao kako bi pokušaj prodaje krvi u većim količinama mogao izazvati “problem”.

Rekao je da je MSCHF “spreman na to da se ljudi uznemire zbog toga”, ali ta reakcija “nije nešto što im jako smeta”. Kazao je kako oni ciljaju na to da ih se voli ili mrzi, no ne žele apatiju.

Svaki par “sotonističkih tenisica” označen je brojem, a košta 1.018 dolara (oko 6.500 kuna).