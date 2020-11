OGLAS ZA STAN KOJI JE NOĆNA MORA SVAKOG PODSTANARA: Nitko nije mogao vjerovati svojim očima, a onda su saznali u čemu je kvaka

Ekipa na društvenim mrežama podivljala je zbog jednog oglasa za sobu koji se pojavio na Facebooku. Soba se nalazi unutar skladišta igraonice, a cijena mjesečnog najma je 950 funti (oko 8.000 kuna).

Na fotkama se toliko toga događa da svi koji su ga pregledali ne znaju gdje bi počeli s kritikama.

KATASTROFALNI OGLAS ZA STAN POSTAO HIT: Vidite nešto čudno na ovim fotkama? Pa što im je bilo u glavi…

“Dvokrevetna soba dostupna u igraonici ‘Wacky Warehouse’ u Dalstonu. Dijelit ćete ju s pet drugih kreativaca u dobi od 24 do 35 godina. Nas četvero radimo, a jedan stariji student bavi se pogrebnom kozmetikom. U sobu je nedavno stavljen novi tepih i imat ćeš dva prozora koja se mogu skroz otvoriti. Dostupna od kraja studenog”, stoji u bizarnom oglasu.

Podijelili su i pet fotografija skladišta, odnosno sobe koje su očito prikupljene iz različitih izvora.

The fact they went to the effort to set up a charcuterie board on the kitchen table but left the bedroom like this 💀 pic.twitter.com/jJ7lOS6QKU

— Jamie Boyle (@JamieSBoyle) November 11, 2020