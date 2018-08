ODVRATNI NAPASNICI POJAVILI SU SE U EUROPI: Izgledaju kao pauci koji su upravo ispuzali iz nekog zombija, a skaču poput skakavaca

Zar nije ljeto savršeni dio godine? Posebno u zadnje vrijeme, kada su toplotni udari postali njegov sastavni dio.

Lijepo se obučete u kratku odjeću i japanke, odete na plažu, ili uživate s prijateljima u parku, napadaju vas pauk-cvrčci koji skaču.

U vezi ovog zadnjeg, radi se o insektima koji izgledaju poput pauka, a skaču poput cvrčaka. Jer izgleda da nam ose i pauci i komarci ne predstavljaju dovoljnu brigu tijekom ljetnjih mjeseci, piše Lad Bible.

Skaču prema prijetnji

Ako se pitate kako to da do sada niste čuli za ove malene napasnike, to je zato što inače žive u Americi, Australiji i Aziji. Ali sada su se pojavili i u Europi. Ustvari, iako ovi kukci izgledaju kao da su upravo ispuzali iz nekog zombija, i nisu tako loši. Osim što jedu odjeću i tepihe i ostavljaju stvarno smrdljivi izmet.

Jedna je žena ispričala kako, kada se htjela riješiti jednog misleći da se radi o pauku, ovaj joj je skočio na lice, a zatim se zavukao ispod vrata. Što i nije toliko čudno ako uzmemo u obzir činjenicu da im noge mogu narasti do 10cm. No ako skaču prema vama, to samo znači da su i oni uplašeni – vid im je dosta slab, pa na moguću prijetnju reagiraju tako da skaču prema njoj. Što možda i ne zvuči najlogičnije, ali očito djeluje.

Općenito ih se može naći u šumama, pećinama i životinjskim jazbinama, ali i u podrumima, ispod drvenarije i u kredencima. Tako da, ako i naiđete na jednog, namojte se bojati, ali budite spremni izmaknuti mu se.