ODREZAO NOS I UŠI, A SADA ŽELI I PENIS: ‘Želim ličiti na kostur; na groblju sam kao kod kuće’

‘Volio bih biti zakopan dva metra ispod zemlje, osjećati da sam pored mrtvih ljudi’ rekao je

Erick Hincapie Ramirez, iz kolumbijskog grada Cartage, počeo je s tetoviranjem kada je imao samo 12 godina. Nakon što mu je majka umrla, tetovirao je njeno lice na leđa. No već tada je želio izgledati kao lubanja. “Svi smo mi isti. Nema veze jesi li dečko ili cura, jesi li mladić ili stariji čovjek – svi smo mi isti: kosturi” komentirao je 22 godišnjak.

Počelo s tetoviranjem majčinog lika

Ispočetka je tetovirao nos kako bi ga prividno maskirao, no kasnije se odlučio na drastični korak, našao prijatelja koji je voljan to napraviti i uklonio vrh nosa i ušiju kako bi što više ličio lubanji te si nadjenuo umjetnički ime Kalaca Skull. A ta želja je ubrzo prerasla u to da želi ličiti kosturu. Zato, kako pišu lokalni mediji, želi ukloniti i penis “kako bi postao potpuno ravan, baš kao skeleton”, prenosi Mirror.

‘Na groblju se osjećam kao kod kuće’

Ramirez je medijima otkrio i kako ima suicidalne misli, a tvrdi i kako se na grobljima osjećao kao kod kuće. “Volio bih biti zakopan dva metra ispod zemlje, osjećati da sam pored mrtvih ljudi. To je tako spokojno, kao da si u skladu. Osjećam da tamo nema toliko patnje” rekao je.

Usprkos svom izgledu koji, u najmanju ruku, plijeni pozornost, tvrdi kako je on savršeno “normalna osoba koja slučajno izgleda drugačije”. “Sasvim sam zadovoljan onime što jesam” zaključuje.