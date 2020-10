Kolumbijski ribari su je pronašli kako pluta na vodi sa zatvorenim očima i od slabosti jedva govori

Dvojica kolumbijskih ribara u subotu su izvukla ženu koja je plutala nasred mora. Ubrzo su saznali kako se radi o Angelici Gaitan koja je nestala prije dvije godine, a njezina obitelj cijelo to vrijeme nije znala gdje je.

Angelica (46) je plutala dva kilometra od obale i bila je toliko slaba od hladnoće da je jedva mogla govoriti. Jedan od ribara prvo joj se obratio na španjolskom pa na engleskom kako bi se uvjerio da ga razumije. Pokušali su komunicirati s njom i dati joj vode, ali ona je počela plakati.

Ribari su snimili akciju spašavanja, a kasnije su otkrili kako su mislili da se radi o komadu drveta koji pluta na površini, sve dok žena nije dignula ruku kako bi ih dozvala.

“Ponovno sam rođena. Bog nije htio da umrem”, bile su njene prve riječi. Odveli su je na obalu, a zatim u bolnicu, gdje je otkriven njezin identitet. Policijska istraga otkrit će gdje je bila posljednje dvije godine.

Pobjegla zbog zlostavljanja

Angelica je kasnije lokalnim medijima otkrila da je 20 godina trpjela nasilje u vezi. Pobjegla je od partnera u rujnu 2018. jer ju je pokušao ubiti.

“Nasilje je počelo dok sam bila trudna s prvim djetetom, tukao me. Nastavilo se u drugoj trudnoći, a nisam mogla otići od njega jer su kćeri bile male. Prijavljivala sam ga policiji nekoliko puta, ali oni bi ga pritvorili samo na 24 sata pa bi se zlostavljanje nastavilo kad bi se vratio”, rekla je.

Šest mjeseci živjela je u skloništu za beskućnice gdje je upala u tešku depresiju. “Više nisam htjela živjeti. Jedna gospođa posudila mi je novac za autobusnu kartu do mora. Našla sam se na obali i odlučila sam se baciti u more u nadi da će me uzeti i da će ova noćna mora uskoro završiti”, kazala je.

Prije nego što su je ribari spasili, plutala je osam sati, a u bolnicu je došla s hipotermijom i u stanju šoka.

Ipak, njezina kći Alejandra Castiblanco rekla je kako je sve lažirala, odnosno da tvrdnje o nasilnom partneru i suicidalnosti nisu istinite. Ona i sestra trenutačno skupljaju novac kako bi majku vratile kući. Lokalni mediji pišu kako je Angelica prije dvije godine napustila obitelj zbog zlostavljanja, kada se preselila kod brata u Ekvador.