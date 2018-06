OD OVOGA ĆE VAM SE OKRENUTI ŽELUDAC: Amerikanka tvrdi da ima savršen ten jer pije – urin svog psa

Ljudi su spremni ne neke stvarno bizarne stvari ako je u pitanju ljepota.

Danas u kozmetičkim salonima diljem svijeta malene ribice grickaju naborana, smrdljiva stopala, neurotoksin se uštrcava u lice, a cijelo tijelo polijeva krvi, a sve to u ime meke kože i mladenačkog sjaja, piše Mirror.

Bar su soj se akne popravile

No navodni lijek za akne kojeg propagira jedna žena sigurno je najbizarniji, i najneukusniji, dosad. Ova Amerikanka i ljubiteljica pasa tvrdi da joj je ispijanje mokraće njenog psa pomoglo u čišćenju gadnih akni.

U video gdje detaljno objašnjava svoju teoriju zašto je to bilo učinkovito za nju, kaže: “Mnogi od vas pitali su me zašto uvijek izgledam tako dobro, zašto moja šminka uvijek djeluje tako savršeno, ili kako to da uvijek imam ovaj prirodan sjaj.”

Spremna podijeliti tajnu svoje ljepote, podigne čašu s mokraćom njenog psa i popije ju. A ima toga još.

Od suzbijanja depresije do liječenja raka

“Nakon što je ispraznila čašu, nastavlja: “Sve dok nisam počela piti mokraću svog psa bila sam depresivna, bila sam tužna, i imala sam stvarno gadne akne.” Nakon tog počne navoditi neke dosta upitne činjenice o psećoj mokraći i njenim svojstvima. “Pseća pišalina ima u sebi vitamin A, vitamin E, i 10 grama kalcija, a uz to je dokazano da pomaže u liječenju raka.”

Iako se ‘uroterapija’ prakticirala u drevnoj Kini, Rimu, Grčkoj i Egiptu, ne radi se o praksi koju današnji zdravstveni stručnjaci preporučuju. Ne samo to, već ne postoje studije koje su pružile dovoljne dokaze o njenoj učinkovitosti ili koristi za zdravlje.

Danski pivari dosjetili su se genijalne ideje: Recikliraju mokraću da bi napravili pivo i to iz jako dobrog razloga

“Ovo je stvarno bizaran koncept”, kaže Zaki Almallah, savjetnik urololog bolnice u Birminghamu. “Bubrezi filtriraju krv i sav višak tekućine, soli i minerala se izbacuje. Sam smisao mokrenja je rješavanje tijela nepotrebnog viška. Zašto biste htjeli ponovo unijeti to u tijelo?”, kaže. “Jedina situacija kada je medicinski preporučljivo konzumirati mokraću je kada se već više dana ostali bez hrane i vode.”

Dakle, bez obzira radilo se o vlastitoj ili mokraći vašeg psa, možda bi najbolje bilo da se držite podalje od mokraće.