OBNAVLJALA VOZAČKU PA ZAVRŠILA S NAJBIZARNIJOM FOTKOM IKAD: Zamislite ženino lice kada je ovo ugledala na dokumentu

Vlasnica se dobro nasmijala kada je dokument stigao na njezinu adresu, baš kao i tisuće ljudi diljem svijeta jer je njezina priča postala viralna

Nemoguće je dobro ispasti na fotografijama s osobnih dokumenata, no jedna žene iz Tenneseeja nije se mogla prestati smijati kada je dobila novu vozačku dozvolu, piše CNN.

Jade Dodd odučila je produžiti dozvolu, a iznenadila se kada joj je dokument stigao na adresu budući da na fotografiji nije bila ona, već – prazna stolica.

“Žena na šalteru odjela nije mi vjerovala kada sam joj rekla kakvu sam vozačku dobila. Onda ju je našla u svojem sustavu i kazala da mora porazgovarati sa svojim šefom”, ispričala je za CNN.

Iz Odjela za sigurnost otkrili su kako se greška dogodila jer je kriva fotografija sačuvana na Jadeinom profilu. “Pri obnavljanju vozačke dozvole, naša je mušterija završila s fotografijom stolice jer je to bila posljednja snimljena fotografija u mapi. Upoznali smo odjel s njenom situacijom, odmah smo ispravili grešku i dali joj novu dozvolu s njenom stvarnom fotografijom”, rekao je direktor komunikacija Wes Moster.

Čitava situacija je dobro nasmijala Jade i tvrdi da joj je podigla raspoloženje u pandemiji. “Moj šef misli da je ovo presmiješno. Bila sam na poslu u petak, a on je pokazao na stolicu ispred vrata ureda i našalio se kako je mislio da sam to ja pa me i pozdravio”, rekla je.

Fotografiju vozačke dozvole podijelila je na društvenim mrežama i ubrzo je postala viralna.