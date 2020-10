NOVA FOTKA PAPE FRANJE ZABAVLJA INTERNET: Njegov nezgodan izraz lica nagnao je ekipu na prelude memove

Papa Franjo vjerojatno nije ni svjestan da je posljednjih dana glavni hit na Twitteru. Maštoviti korisnici jednu su njegovu fotografiju s mise pretvorili u trenutno najpopularniji meme na toj društvenoj mreži.

Papa je u jednome trenutku podigao hostiju prema vjernicima, ritualno moleći i pretvarajući je u Tijelo Kristovo, no pritom je imao oči zatvorene. To je bilo i više nego dovoljno da vojska tviteraša dobije inspiraciju za lude memove, s raznim varijacijama na temu.

U mnoštvu tvitova probrali smo najbolje od njih, a dovoljno je napomenuti kako je svaki meme prikupio i do nekoliko stotina tisuća lajkova i komentara.

So I found the original image used in that Pope meme, and — unsurprisingly — he's holding the most holy item of all in it. #N64 pic.twitter.com/sqVqQkZ63h

