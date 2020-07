NJU TRENUTNO SPRDA CIJELI SVIJET: ‘Covidiotkinja’ usporedila koronu s prdcem u najbizarnijem okršaju ikad

Pravi primjer “covidiota” postala je ova žena iz Kalifornije, koja je, ušavši u tamošnji poznati restoran “Panera Bread”, odbila staviti zaštitnu masku na lice, čak i nakon što su je djelatnici upozorili da to nije stvar odabira, već obveze.

Jedan od zaposlenika restorana snimio je cijeli incident, koji se dogodio u ponedjeljak. Neimenovana žena ušla je u restoran bez maske, a djelatnici su joj osigurali jednu, u skladu s njihovim pravilima, koja su počeli provoditi 15. srpnja.

Nakon što je i tada odbila staviti masku, izvadila je telefon i obratila se zaposlenicima. “Nećete me poslužiti jer ne nosim masku?” pitala je, a William See, koji je sve snimao, potvrdio je da će upravo tako biti.

“Sebično go*no, gubi se odavde! Toliko si je*eno sebična!”, urlao je zaposlenik restorana. Ona se zatim okrenula prema njemu i počela vikati da prestane. “Neću, jer nas sve dovodiš u opasnost”, odgovorio joj je See, a ona je zatim puhnula prema njemu prije no što je demonstrativno otišla.

Karen made her way to Panera bread! Not only did she refuse to wear a mask – she thinks coronavirus is a hoax! Chico, California. pic.twitter.com/BaeG7u2HEf

— Perez (@ThePerezHilton) July 22, 2020