NISU ZA JELO, VEĆ ZA GLEDANJE: Za nejestive kockaste lubenice Japanci su spremni izdvojiti pozamašne iznose, evo i zašto

Počela je sezona lubenica, što je idealan podsjetnik na neobičnu verziju tog povrća koja dolazi iz Japana – kockaste lubenice.

Inače, savršeno oblikovano voće je jako popularno u toj državi, a nerijetko se za najrjeđe i najtraženije primjerke daju tisuće dolara po komadu. Prije četiri godine jedan je Japanac platio 11.000 dolara (74.000 kuna) za najskuplju sortu grožđa na svijetu – Ruby Rose.

Specijalizirane trgovine u Japanu naplaćuju stotine ili pak tisuće dolara za razno voće, što se nama može činiti neobično, ali je usko vezano uz tamošnju kulturu. Rijetko i skupo voće tradicionalno se nudi kao poklon klijentima, poslovnim partnerima ili rodbini, a pritom će ljudi potrošiti sulude iznose kako bi nekome iskazali poštovanje.

Iako većina takvog voća može biti konzumirana, jedno ima isključivo dekorativnu svrhu – kockaste lubenice.

Stvorili su ih farmeri prije 50 godine u prefekturi Kagawi, a u međuvremenu su postale simbol Japana i jako vrijedna roba. Naime, nerijetko se takve lubenice prodaju za više od 100 dolara po komadu, što je zaista neobično budući da nisu jestive, a kamoli ukusne.

Japanese farmers grow square watermelon because they're easier to store in small refrigerators and easier to transport/ship in boxes.

However they are purely ornamental and are often very expensive, with prices as high as $100. pic.twitter.com/8waolQkb0D

— Carolyne Mbithe (@CarolyneMbithe) June 20, 2020