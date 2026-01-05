Nipošto ne ostavljajte bor u kući nakon ovog datuma: Posljedice su doista zastrašujuće

Božićna čarolija polako jenjava, blagdanski ručkovi postaju sjećanje, a lampice koje su donosile toplinu u dom sada trepere kao podsjetnik na pitanje koje si mnogi postavljaju: kada je pravo vrijeme za raskititi bor?

Dok se neki vode isključivo praktičnošću, tradicija i stručnjaci za sigurnost nude vrlo jasne i uvjerljive razloge zašto okićeno drvce ne bi smjelo predugo ostati središnji ukras vašeg doma.

Tradicija nalaže jasan datum

Najčešće spominjani i u Hrvatskoj najrašireniji datum za skidanje božićnih ukrasa je blagdan Sveta tri kralja, odnosno Bogojavljenje, koji se slavi šestog siječnja.

Prema tradiciji koja seže još u četvrto stoljeće, ovaj dan označava službeni završetak božićnog vremena. Božić, naime, ne traje samo jedan dan; započinje 25. prosinca i traje dvanaest dana, a završava upravo na dvanaestu noć, uoči Bogojavljenja.

Taj dan slavi se pohod trojice mudraca, Gašpara, Melkiora i Baltazara, koji su, prateći zvijezdu, stigli u Betlehem pokloniti se novorođenom Isusu.

Vjeruje se da su lampice na boru simbolizirale zvijezdu vodilju, pa njihovim gašenjem i skidanjem ukrasa simbolički završava i to sveto putovanje.

Neki običaji nalažu da se ukrasi skidaju već u noći s 5. na 6. siječnja, dok oni koji žele produžiti blagdansko ozračje imaju još jedan, znatno kasniji datum.

Riječ je o Svijećnici, koja se obilježava drugog veljače, točno 40 dana nakon Božića. Ovaj datum u Katoličkoj crkvi označava Prikazanje Gospodinovo u hramu i smatra se konačnim završetkom božićnog ciklusa.

U nekim europskim zemljama, poput Poljske, upravo je Svijećnica dan kada se posljednji božićni ukrasi pospremaju do iduće godine.

Međutim, kako je za Net.hr otkrio fra Davida Sedlara, skidanje ukrasa ovisi o tome na koji dan pada Božić. Ove godine to je slučaj od 24. prosinca do 11. siječnja 2026. godine.

"Borovi se ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodinova, što je ove godine 11. siječnja", objasnio je za Net.hr fra David Sedlar, župnik i gvardijan župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru.

Vjerovanja o lošoj sreći

Osim vjerske tradicije, uz predugo zadržavanje božićnog drvca vežu se i brojna pučka vjerovanja. Jedno od najstarijih potječe iz vremena kada se vjerovalo da u zimzelenim granama, poput bora, jele, bršljana ili imele, tijekom zime borave duhovi prirode.

Unoseći ih u kuću, ljudi su tim duhovima pružali utočište i toplinu tijekom najhladnijeg razdoblja. Međutim, bilo je ključno vratiti ih u prirodu na vrijeme, nakon završetka blagdana.

Ako bi se drvce zadržalo u kući nakon Bogojavljenja, vjerovalo se da su duhovi zarobljeni, što bi moglo spriječiti buđenje prirode i donijeti lošu ljetinu i nesreću u nadolazećoj godini.

Stoga, raskićivanje bora nije bilo samo pospremanje, već ritual kojim se osiguravao prosperitet. Ostavljanje ukrasa smatralo se prizivanjem loše sreće za idućih dvanaest mjeseci.