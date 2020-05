NIJE ZNALA DA JOJ SE SVE VIDI? Medicinska sestra ispod zaštitnog odijela obukla samo donje rublje, dedin izraz lica je neprocjenjiv

Medicinska sestra u bolnici u Tuli u centralnoj Rusiji, postala je senzacija na društvenim mrežama preko noći, nakon što se na poslu pojavila noseći samo donje rublje ispod zaštitnog odijela, prenosi Daily Mail.

Fotografija medicinske sestre odjevene u plastično zaštitno odijelo obišla je svijet velikom brzinom. Slika je, kako se piše, snimljena u regionalnoj bolnici za zarazne bolesti u Tuli, gradu koji se nalazi 193 km južno od Moskve.

“Pacijentima nije smetalo kako je medicinska sestra odjevena i nisu mogli odoljeti, a da je ne pogledaju”, rekao je izvor koji je podijelio fotografiju. Medicinska sestra navodno nije bila svjesna da se ispod zaštitnog odijela sve vidi.

