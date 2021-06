Čini se da su ljetne temperature u pojedinim ljudima do te mjere probudile hormone da više uopće ne paze gdje i kada 'to' rade. Svjedoči tome i ova snimka nastala u srijedu u New Yorku, koja je u samo 24 sata skupila preko 10 milijuna pregleda na TikToku.

Objavila ju je vozačica koja nije mogla vjerovati čemu to svjedoči, a baš poput brojnih drugih ljudi u prometu, primijetila je neku damu kako se usred dana i okružena stotinama automobila seksa s djelatnikom vučne službe.

Dakako, nije bilo potrebno dugo čekati da korisnici te društvene mreže zaključe kako je uslugu odlučila platiti u naturi, ali ne smijemo odbaciti mogućnosti ni da je neka supruga došla posjetiti dragog na poslu tijekom pauze.

Bilo kako bilo, da zaokružimo priču, ako već automobil nije htio upaliti, majstor je bez problema upogonio svoj motor...