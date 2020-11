NIJE IMALA POJMA NA KAKVU JE SPAČKU NASJELA: Pohvalila se frendici prejeftinim namještajem a onda je shvatila u čemu je caka

Online kupovina uvijek predstavlja rizik budući da ne možete vidjeti predmet koji kupujete pa nikad ne znate što ćete zaista dobiti.

U to se uvjerio jedan par koji kupuje namještaj za svoj novi stan. Dok mu je supruga Melissa bila na poslu, muž joj je javio da je pronašao kutnu garnituru za ‘smiješnu cijenu’ od 30 funti, odnosno oko 250 kuna. Vjerojatno ste pomislili kako je ponuda predobra da bi bila istinita i u pravu ste – kauč nije bio ono što se na prvu čini.

Uzbuđena žena odmah je poslala poruku svojoj prijateljici da se pohvali nevjerojatnim ulovom, no ona je odmah shvatila o čemu se radi. Naime, nije se radilo o običnom kauču, već o komadu namještaja za kuću za lutke.

“Mel, znaš da je ovo za lutke, zar ne? Za dječje kuće za lutke. Sigurno si znala! Čak ne izgleda poput pravog trosjeda”, poručila joj je prijateljica. Melissi se nije svidjela suprugova podvala te je priznala da je radila noćne smjene kada je gledala fotke. “Ubit ću ga”, poručila je.

When people ask me why I don’t want to be in a relationship- I will now be using this conversation with a friend as part of my case… 🤦‍♀️ pic.twitter.com/I65Gk1wrXO

— Priya (@BirdCalledPriya) November 20, 2020