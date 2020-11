NEW JERSEY LEGALIZIRAO MARIHUANU: Pogledajte što sad ljudi masovno guglaju

Predviđa se da će ovom odlukom savezna država godišnje zarađivati 300 milijuna dolara od poreza

Američka savezna država New Jersey u utorak je legalizirala marihuanu u rekreativne svrhe, a izgleda kako su tamošnji građani proveli ostatak dana guglajući kako smotati joint.

Naime, prema Googleovim podacima, broj pretraživanja za pitanje ‘kako smotati joint’ porastao je za nevjerojatnih 2800 posto tijekom samo četiri sata, prenosi New York Post.

O legalizaciji marihuane u rekreativne svrhe za osobe starije od 21 godine građani su odlučivali na referendumu. Odluku je podržalo 67 posto birača, a legalizirani su i uzgoj, prerada i prodaja maloprodajne marihuane.

Država još uvijek nije odlučila kako će regulirati industriju za koju se predviđa da će donijeti 300 milijuna dolara od poreza.

Ekipa na Twitteru nije skrivala oduševljenje odlukom.

new yorkers going to jersey to buy weed pic.twitter.com/TRBeDrSaru — Chelsea Fagan (@Chelsea_Fagan) November 4, 2020

Me looking at New Jersey now that they’ve legalized weed pic.twitter.com/px3TThmej2 — B. (@AddledPixie) November 5, 2020

New Jersey got weed legal 😭👏🏻 pic.twitter.com/9wJQY1HAdj — Derrick ™ (@shaggster_) November 4, 2020