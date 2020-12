NEVJEROJATNO OTKRIĆE U KUĆI POZNATOG KRIJUMČARA ALKOHOLA; Razbili zid pa ostali paf: ‘Ljudi, legenda je istinita!’

Kada je par u državi New Yorku čuo da je njihovu stotinu godina staru kući izgradio poznati krijumčar alkohola, mislili su da se radi o legendi, no tijekom obnove našli su dokaz da je legenda istinita, prenosi u subotu BBC.

Nick Drummond i Patrick Bakker otkrili su 66 boca viskija iz doba prohibicije skrivenih iza zidova i poda kuće izgrađene 1915. u selu Ames, oko tri sata vožnje od New Yorka. Old Smuggler Gaelic whiskey potječe iz listopada 1923. i još se uvijek proizvodi.

Svaka boca, uredno zamotana u papir i omotana špagom i trskom, mogla bi vrijediti 1200 dolara. Par većinu namjerava zadržati i prodati samo one koje su pune, navodi BBC.

“Kad smo kupili kuću čuli smo tu ludu priču da ju je izgradio krijumčar, pecar, grof, da je negdje zakopana hrpa novca. No, znate, živimo ‘Bogu iza nogu’ i nemamo ništa bolje za raditi nego pričati priče”, rekao je ironično Drummond.

It's time for some #FridayFun! Check out this story about a New York couple who found more than 66 bottles of Prohibition-era whiskey hidden in the walls of their home: https://t.co/qi3VJkbgOx via @CNN pic.twitter.com/krfoWsZmfN

— Museum of Anthropology at UBC (@MOA_UBC) December 19, 2020