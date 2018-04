NEVJEROJATNA SNIMKA IZ DRONA: Ljudi plivali u oceanu, a onda se stvorilo ovo ogromno stvorenje

Kolosalna kitopsina snimljena je kako graciozno pliva uz obalu meksičke savezne države Baja California Sur, gdje od rane zime do kasnog proljeća dolazi velik broj ovih riba.

Trenutak kada kitopsina zapliva zajedno s ljudima snimljen je dronom. Pored ovog nježnog diva, koji je ujedno i najveća riba na svijetu, ljudi djeluju poput malenih patuljaka, piše Mirror.

Drevne i sramežljive

Snimka je nastala uz obalu Baje Californie Sur, gdje se okupljaju ove ribe od rane zime do kasnog proljeća. Svake se sezone vraćaju u vode zaljev grada La Paz. Snimatelj Tarsicio Sañudo Suarez (36), kaže kako je to bio poseban trenutak kada je shvatio što se događa. “U tom sam trenutku bio u čamcu s ljudima Muzeja kitova u La Pazu”, objašnjava. “Kitopsine su nježne i ne mogu nauditi ljudima, tog dana ranije i ja sam plivao s njima.”

SNIMLJEN ZASTRAŠUJUĆI TRENUTAK: Veliki bijeli morski pas krenuo prema surferu, čovjek nije ni znao da mu se približava…



Radi se o najvećim ribama na svijetu. Mogu narasti do duljine od 12,5 metara i težiti i do 35 tona, a žive do 70 godina. Ova ugrožena vrsta, koja je pod zaštitom međunarodnog i meksičkog zakona, stara je 60 milijuna godina. Iako su ture razgledavanja kitopsina popularne u La Pazu, one inače ne izlaze često na površinu i može ih biti dosta teško locirati, zbog čega je ova snimka još nevjerojatnija.