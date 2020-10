Fotografije običnih ljudi koji nalikuju zvijezdama postale su hit na društvenim mrežama i zabavile milijune ljudi.

BuzzFeed je prikupio galeriju najboljih primjera koji su jednostavno urnebesni.

Biznismen iz Turske koji podsjeća na biznismena iz Scrantona – Michaela Scotta iz serije ‘The Office’

Taylor Swift i brat Hugha Hefnera

Službenik na aerodromu koji je isti profesor Snape

Žena koja podsjeća na glumca Michaela Ceru

michael cera is trending so i’d like to make it publicly known that i am his doppelgänger pic.twitter.com/d7U0bza7ca

— naomi 🎃 (@nayohmee) August 6, 2019