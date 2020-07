NEVJEROJATAN SLUČAJ: Liječnici ga proglasili mrtvim, obitelj provalila u mrtvačnicu i zatekla ga – živog i pri svijesti

Obitelj iz Kolumbije nije vjerovala liječnicima koji su im rekli da je Juan Jose Munoz Romero (67) preminuo nekoliko sati nakon što je stigao u bolnicu 6. srpnja zbog nagloga porasta krvog tlaka. Šokirani su provalili u mrtvačnicu – da bi ga ondje zatekli živoga i pri svijesti, prenosi Mirror.

