NEUGODNJAK BIVŠEG MINISTRA POSTAO SVJETSKI HIT: Šukerovo propadanje na HRT-u nasmijalo je i one najozbiljnije

Malo tko se ne sjeća neugodnjaka kojeg je prije nekoliko godina u HRT-ovom studiju doživio tadašnji ministar financija Ivan Šuker kad je u razgovoru s Tončicom Čeljuskom jednostavno propao na stolcu.

Ovaj hit je sada, nakon što je bio prikazan i u poznatom showu Ellen Degeneres, ponovno aktualiziran i to u popularnom YouTube izazovu “Try not to laugh” čija je poanta jasno objašnjena u naslovu – sudionicima se pokažu neki videi, a na njima je da se ne nasmiju.

Evo kako je prošao Šuker u ovom izazovu.