NEŠTO S NJIME OZBILJNO NE VALJA: Odvratna kreacija japanskog umjetnika još je jezivija kad vidite čemu služi

Ako vam i ispadne, sigurno ćete ga naći na mjestu

Japanski glazbeni producent, kipar i općenito umjetnik, pseudonima Dooo napravio je nevjerojatno realističnu repliku donjeg djela glave. No kao da usta, ružičaste usnice, zajedno sa zubima i dvodnevnom bradicom nisu dovoljno freaky, još jezivija je prava namjena njegovog projekta – u pitanju je novčanik za kovanice, u kojeg možete stavljati novac kroz usta.

Radio na njemu dva mjeseca

Dodoo je svoju kreaciju predstavio 1. lipnja na Twitteru. Kratak video je smjesta postao viralan.

Portal Says.com je pokušao kontaktirati japanskog umjetnika, no on je samo kratko rekao da je na projektu radio dva mjeseca, a sve ostalo, od materijala do tehnike izrade, drži kao tajnu. Također, dodao je i kako za sada nema namjeru komercijalizirati svoj novčanik.

Ovo nije prvi njegov hiperealistični projekt. U veljači je predstavio ljudski prst.