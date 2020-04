NESTAŠNI MLADIĆ NA MUKAMA: Uništio pločice u kupaonici masturbirajući s dildom; ‘Trebam li reći ocu ili šutjeti?’

Ovom studentu život u karanteni donio je jednu neobičnu nezgodu

BuzzFeedov novinar Stephen LaConte rješava probleme čitatelja jer mu prijatelji i obitelj tvrde da je sjajan u tome.

Ovoga tjedna dobio je poruku od anonimnog studenta koji je trenutno u izolaciji s ocem.

“Imam problem. Na fakultetu sam, no zbog koronavirusa vratio sam se doma kod tate. Sve je dobro, slažemo se, ali on ne zna da sam ja gej. No, to zapravo nije problem”, piše u uvodu poruke, a onda mladić prelazi na stvar.

“Problem je u tome što sam prošlog tjedna bio nenormalno napaljen pa sam ponio dildo pod tuš. Ne znam što sam napravio, no izgleda da sam bio prežestok jer sam sa zida iščupao pločicu na kojoj je bio dildo. Popadale su i druge pločice oko nje. Sad je na zidu u tušu rupa velika oko 30 centimetara i ne znam što da napravim. Prošlo je tjedan dana, a tata još nije skužio jer imamo odvojene kupaonice. Trebam li mu reći ili šutjeti i nadati se da neće vidjeti dok se ne vratim na fakultet? Pomozi mi”, napisao je anonimni student u nevolji.

Stephen mu je savjetovao da kaže ocu da su pločice ispale, no da ne treba znati kako se to dogodilo. “Na kraju dana, rupa na zidu je jedina rupa o kojoj vas dvojica morate porazgovarati”, poručio mu je.

Novinar je malo istraživao i pokušao utješiti mladića svojim otkrićem. “Ispada da je puno ljudi oštetilo svoje zidove igračkama za seks. Nije često, ali događa se”, napisao je.

“Ipak, mislim da su male šanse da će ti tata odmah shvatiti da si zid uništio dildom. Uz rizik da ću uvrijediti sve očeve koji ovo čitaju, kladim se da većini to ne bi palo na pamet”, objasnio je Stephen.

Svoju je teoriju dokazao poslavši poruku svom ocu u kojoj je napisao da je uništio pločice u kupaonici. “Kao što sam očekivao, počeo je razglabati o nečem sasvim drugom, nije ni spomenuo dildo”, napisao je.

“Moj tata je možda na tragu nečega. Da bi se ovakvo što dogodilo, vjerojatno ti je tuš bio u lošem stanju i prije nego što si zalijepio dildo na zid. Pretpostavljam da se radi o starijoj kupaonici, a kažeš da ti ju otac ne koristi previše pa vjerojatno neće biti toliko šokiran kada vidi neku štetu”, zaključio je BuzzFeedov novinar.