NEOBIČNO PRIJATELJSTVO UMIROVLJENIKA I LABUDICE: Gotovo četiri desetljeća žive zajedno i ne odvajaju se jedno od drugoga

Neobično prijateljstvo između Turčina i labudice traje desetljećima, točnije 37 godina.

Umirovljeni poštar Recep Mirzan zatekao je labudicu Garip u praznom polju 1983. godine kada se vozio s prijateljima u automobilu. Smjesta su ju uzeli sa sobom kako bi ju zaštitili od predatora i jer su shvatili da joj je slomljeno krilo. Držali su ju u autu do poslijepodneva kada ju je Recep odnio svojoj kući, koja je postala labudičin dom.

Od tada su ovi neobični prijatelji nerazdvojni. Garip prati Recepa dok obavlja poslove na farmi i tijekom večernjih šetnji.

“Volim životinje pa sam rekao prijateljima da ću ju uzeti sa sobom doma jer bi u suprotnom postala lak plijen za lisice”, rekao je Garip prisjećajući se dana kada ju je pronašao.

“Navikli smo se jedno na drugo, nikad se nismo razdvojili”, dodao je.

UNUSUAL FRIENDSHIP: Retired postman Recep Mirzan found Garip, a female swan, 37 years ago, and they've been inseparable ever since. 🦢

📸: AP Photo/ Ergin Yildizhttps://t.co/CP5hvSDqqe pic.twitter.com/cxzqV8AFxu

— NewsNation Now (@NewsNationNow) February 8, 2021