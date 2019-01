NEOBIČNI DETALJI SA SNIMANJA HARRYJA POTTERA: Slomljeni vrat, pogreb za životinju i skandal oko katedrale

Na snimanju nastavka ‘Harry Potter i darovi smrti’, dvojnik Daniela Radcliffea, David Holmes ostao je paraliziran

Harry Potter, čarobnjak koji je promijenio svijet i približio magiju, ne samo onima koji su pročitali knjige o njemu, već i svima koji su zaronili u filmsku verziju čarobnjaštva i magije.

Iako imaginaran, u svijetu Harryja Pottera, točnije na setu, dogodile su se poprilično neobične stvari.

Pogreb za hrčka

Na snimanju filma ‘Harry Potter i kamen mudraca’ dogodila se tragedija koja je duboko potresla glumicu Emmu Watson koja je glumila Hermionu. Njezin hrčak Millie je uginuo tokom snimanja filma. Watson je otkrila 2014., kada je dobila nagradu Bafa, kako su zaposlenici koji su radili na setu napravili maleni lijes koji je imao srebrom ugraviran natpis Millie.

“Počivaj u miru Millie. Ovo je za tebe”, rekla je tada poznata glumica i feministica.

Stravične posljedice

Na snimanju nastavka ‘Harry Potter i darovi smrti’, dvojnik Daniela Radcliffea, David Holmes ostao je paraliziran. Bivši gimnastičar, koji je bio Danielov dvojnik još od prvog filma, tijekom snimanja scene ‘letenja’ pao je i slomio vrat što ga je ostavilo paraliziranim.

Unatoč strašnoj nesreći, Holmes je ostao blizak s Radcliffeom te Tomom Feltonom koji je glumio Malfoya.

Protesti

Scena u kojoj Harry prvi puta ulazi u Hogwarts trebala je biti snimana u katedrali Canterbury no nakon što to nije dopušteno, scena se planirala snimiti u katedrali Gloucester. No ta ideja se, blago rečeno, nije svidjela mještanima. Jedan je Englez toliko bio uznemiren zbog malog čarobnjaka u katedrali da je neumorno slao protestna pisma.

Iako se mislio da bi takav ‘negativan publicitet’ mogao našteti filmovima, to se nije dogodilo. Čini se kako je magija ipak bila dovoljno jaka.

Pravi udarci

U zatočeniku Azkabana gdje Hermione napadne Dracu Malfoya te mu na kraju opali šamarčinu, Draco je prošao puno gore. Naime, Wattson se malo zanjela te ga je pošteno udarila zbog čega je sa seta otišao podvijenog repa.

Navodno je Watson tada bila zaljubljena u svog kolegu pa je možda i to bio razlog snažnog udarca.