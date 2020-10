NE ZNAMO BISMO LI SE SMIJALI ILI PLAKALI: Evo kako izgleda školski plesnjak u doba korone

‘Novo normalno’ zahvatilo je sve sfere društva pa tako i plesnjake. Društvenim mrežama širi se istovremeno komična i žalosna snimka s maturalne zabave za koju se pretpostavlja da je nastala u Češkoj.

Naime, učenici su sa svojim partnerima, odnosno partnericama plesali valcer okrenuti leđima i sa zaštitnim maskama na licu.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad.

This is a Prom dance in the age of the global COVID scam!

Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z

— BeachMilk (@YellowCube7) October 11, 2020