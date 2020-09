NE ŠMRČI DOK VOZIŠ: Policijska kamera snimila bizarnu situaciju u autu; mladić optužen za nekoliko kaznenih djela

Policijska kamera na autocesti u blizini Sidneya prošlog je tjedna zabilježila nevjerojatan prizor. Naime, 21-godišnji mladić je snimljen kako u vožnji sa zaslona mobitela šmrče ‘bijelu supstancu’.

Na fotografiji se vidi kako upravljač automobila pridržava suvozačica, dok vozač s jednom rukom drži mobitel, dok drugom pridržava cjevčicu iz koje je šmrkao.

Policija je istražila ovaj bizarni slučaj, a početkom tjedna mladom je vozaču dostavljen poziv na sud zbog nemarne i nesavjesne vožnje te nedozvoljenog korištenja mobitela.

A Sydney driver has been caught allegedly sniffing a substance off a mobile phone while driving on a motorway. #7NEWS https://t.co/SdHCMPIu8j

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) September 22, 2020