NE PRIPREMAJU SE SAMO ŠKOLE ZA 21. STOLJEĆE: Evo, i kravama na farmi daju setove za virtualnu realnost

Cilj pokusa je vidjeti hoće li davati više ako ih se stavi u svojevrsni kravlji Matrix

Rusko ministarstvo poljoprivrede iskušalo novi metodu kako povećati prinose mlijeka – kravama na farmi u blizini Moskve dali su setove za virtualnu stvarnost. Temeljni cilj bio je krave misle kako provode vrijeme na idiličnom ljetnom pašnjaku, umjesto bezličnoj farmi.

Izazova je bilo mnogo – prije svega prilikom izrade VR seta. Oči su im s obje strane glave što kravama daje pregled od čak 300 stupnjeva pa je potrebno programirati daleko širi kut. No na ruku programirala je išlo to što zbog tako razmaknutih očiju, vidno polje oba oka se preklapa samo na 25 do 50 stupnjeva. Posebno se morao prilagoditi i spektar – krave razlikuju boje a osobito su osjetljive na boje na crvenom kraju spektra.

Kada su kravama konačno stavili setove, za svojevrsno kravlji Matrix, prema prvim rezultatima kravma se smanjila tjeskova, a kako je objavilo ministarstvo poljoprivrede, „popravilo se i ukupno raspoloiženje i emotivno stanje stada“. No ističu kako je potrebno dugotrajnija studija kako bi se definitivno pokazalo hoće li se povećati kakvoća i količina mlijeka.