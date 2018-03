NE KAŽEMO DA SU ‘MALI ZELENI’, ALI…: Sedam drevnih mjesta za koje ljudi misle da su ih izgradili izvanzemaljci

Neke od drevnih građevina djeluju toliko napredno, da je najlogičnije rješenje da su ih izgradili vanzemaljci.

Ovaj je planet dom nekim spektakularnim reliktima iz drevnih vremena, konstrukcijama koje se naizgled suprotstavljaju tehnološkom sposobnostima svoga vremena jer su prevelike, preteške ili presložene, piše National Geographic.

Zbog toga, neki sugeriraju kako su drevni graditelji egipatskih piramida, linija u Nasci i drugih sličnih poduhvata samo slijedili vanzemaljske instrukcije. A možda čak ni same ruke koje su stvarale ta mjesta nisu s ovog mjesta.

Sigurno, zabavno je razmišljati o tome jesu li vanzemaljci posjetili Zemlju. Napokon, i sami ljudi su na pragu širenja u svemir, a mjesta poput Marsa su nam već u dometu. No činjenica je kako nema dokaza koji bi ukazivali da su vanzemaljci ikada bili ovdje. A traženje natprirodnog objašnjenja za neke od najmonumentalnijih ljudskih postignuća znači preskakanje fascinantnih načina nakoje su predpovijesne civilizacije podigle neke od najećih i najzagonetnijih konstrukcija na svijetu.



1. Sacsayhuamán

Izvan drevnog glavnog grada Inka Cusca, na obroncima peruanskih Anda nalazi se utvrda Sacsayhuamán. Izgrađena je od ogromnog kamenja koji su isklesani i posloženi poput nekakve slagalice. Neki tvrde kako Sacsayhuamán nije mogla izgraditi drevna ljudska civilizacija bez male pomoći međuzvjezdanih prijatelja.

Zidovi 1.000 godina stare tvrđave napravljeni su od stijena koje teže i do 360 tona, i koje su prenošene oko 40 km prije nego što ih se dizalo i postavljalo laserskom preciznošću. No ispada da su Inke bile podjednako vješte u izgradnji kuća i utvrđenih kompleksa kao i u promatranju neba i pravljenju kalendara. U stvari, Sacsayhuamán nije jedini primjer ovako vješte gradnje – slčični zidovi postoje širom bivšeg carstva Inka, uključujući i jedan u Cuscu gdje je kamen s 12 uglova pažljivo smješten da savršeno pristaje unutar zida.

Znanstvenici su nedavno otkrili tragove sustava užadi i poluga koje su Inke koristile kako bi prenijeli kamenje od kamenoloma do gradova.

2. Linije u Nasci

Na suhoj visoravni preko 300km jugoistočno od Lime, kroz pustinju se protežu preko 800km duge, naizgled nasumične linije. Uz njih je 300 geometrijskih oblika i 70 likova životinja, uključujući pauka, majmuna i kolibrija.

Najduža od tih linija proteže se kilometrima ravna poput strijele. Velike je likove najbolje promatrati iz zraka. Znanstvenici smatraju kako su linije iz Nasce stare najmanje 2.ooo godinja, a zbog njihove starosti, veličine, i činjenice da se pravilno mogu promatrati samo iz visina, linije se često navode kao jedan od najkboljih dokaza da su vanzemaljci posjetili Zemlju. Kako bi drugačije drevna civilizacija bila u stanju stvoriti tako ogromne dizajne bez da može letjeti? I zašto?

Ispada sa je dosta lako shvatiti kako. Ovi enigmatski dizajni, nazvani geoglifi, napravljeni su odstranjiovanjem gornjeg tamnijeg sloja kamenja i otkrivanjem bijelog pijeska koji se nalazi ispod.

Malo je teže objasniti zašto. Prije se smatralo kako su dizajni povezani sa zviježđima ili solcticijima, no novija istraživanja sugeriraju da su Nasca linije upućuju na ceremonijalna ili ritualna mjesta povezana s plodnošću ili vodom. A osim što ih se vidi iz zrake, linije su vidljive i s obližnjih brda.

3. Egipatske piramide

Izvan Kaira, u Gizi, uzdižu se iz pustinje najpoznatije egipatske piramide. Sagrađene prije više od 4,500 godina, piramide u Gizi su monumentalne grobnice u kojima su sahranjeni drevni faraoni i njihove kraljice.

No kako su ih točno drevni Egipćani sagradili? Velika Keopsova piramida izgrađena je od milijuna precizno obrađenih kamenih blokova od kojih svaki teži preko dvije tone. Čak i s današnjim kranovima i drugom opremom, izgradnja ovakve piramide bila bi navjerojatan izazov. A zatim je tu i astronomska konfiguracija piramida , koje su poredane u smijeru zvijezda u Orionovom pojasu. Uz to, zagovaratelji toerije o vanzemaljcima često ukazuju na činjenicu da su tri piramide u boljem stanju nego građevine sagrađene stoljećima kasnije.

Jesu li dakle egipatske piramide djelo vanzemaljaca? Ne baš. Istina je da znanstvenici nisu potpuno sigurni kako su Egipćani gradili piramide, i to tako brzo, no postoje brojni dokazi kako su one djelo tisuća zemaljskih ruku.

4. Stonehenge

Ogromni krug kamenja, od kojih neki teže i do 50 toa, smješten je u engleskoj ravnici izvan Salisburya. Poznat kao Stonehenge, ovaj spomenik iz neolita inspirirao je švicarskog autora Ericha von Dänikena da ustvrdi kako se radi o modelu solarnog sustava koji je istovrem,eno služio i kao mjesto za slijetanje, jer kako bi inače ogromni kameni blokovi mogli završiti stotinama kilometara od svog kamenoloma?

Nitko ne zna koje je bilo originalno značenje Stonehengea, ali objašnjenje sigurno nisu vanzemaljci. Naime, znanstvenici su demonstrirali kako je moguće izgraditi tako što koristeći tehnologije koje su postojale prije 5.000 godina, kada su izgrađene najranije strukture tog mjesta.

Kamenje je poravnano sa ravnodnevnicama i suncostajem, što znači da su graditeljui barem promatrai mebesa ao već niso došli od tamo.

5. Teotihuacán

Teotihuacán, ili ‘Grad bogova’, široki je drevni grad u Meksiku najpoznatiji po piramidalnim hramovima i astronomskim položajima građevina. Sagrađen prije više od 2.000 godina, Teotihuacánova dob, veličina i kompleksnost mogu djelovati kao da nisu s ovoga svijeta, ali su ipak ljudskuh ruku djelo.

Znanstvenici sumnjaju kako su tijekom stoljeća mješavine kultura kao što Maje, Zapoteci i Miksteci gradili grad koji je mogao udomiti preko 100.000 ljudi. Sa svojim muralima, alatima, sustavom prijevoza i dokazima o naprednoj poljoprivredi, Teotihuacán se često smatra tehnološki naprednijim nego što je to moglo biti u pred-astčkom Meksiku.

Najpoznatija građevina u Teotihuacánu je ogromna Piramida sunca. Radi se o jednoj od najvećih građevina te vrstna zapadnoj hemisferi, a njen neobičan položaj temelji se kalendarskim ciklusima.

6. Uskrsni otok

Nepoznanice koje okružuju moai, zbirku ogromnih kamenih likova na Uskrsnom otoku, manje više prati priču drugih mjesta ovdje opisanih: Kako su Rapa Ni nspravili ove ogromne ikove prije više od tisuću godina, I kako su uopće moai završili na Uskršnjem otoku?

Gotovo 900 ljudskih figura porazbacano je uz rubove ugašenih vulkana otoka. figure su obično oko 4 metra visoke i teže 14 tona te su izgleda napravljene od mekog vulkanskog materijala iz kamenoloma Rano Rarku. U stvari, tamo ima još 400 kipova u raznim stupnjevima nedovršenosti, dok neke potpuno dovršene čekaju prijevoz na određenu destinaciju.

Razlozi pravljenja moaia su misteriozni, iako su vjerojatno napravljeni ih vjerskih ili ritualnih razloga. Nije sasvim jasno ni što se dogodilo s narodom Rapa.Nui koji je radio te silne kipove, no glavna teorija smatra kako je civilizacija propala zbog neke katastrofe koju su sami stvorili, što bi se vjerojatno moglo spriječiti da su im vanzemaljci dali svoju mudrost,

7. Lice na Marsu

Ako Elon Musk uspije u svome naumu, ljudi bi za nekoliko desetlječa mogli posjećivati ‘lice na Maecu’. Prvi put ga je primjetio orbiter Vikimg 1 1976. godine Taskozvasno lice dugo je tri kilometra i nalazi se u području po imenu Cydonia, koja razdvaja glatke ravnice marsovskog sjevera o više kraterastog teritorija juga. U početku su znanstvenici ignorirali ‘Lice’, mislivši da se radi o igri sjene, ali s vremenom je postalo omiljena stvar ljudi koji misle kako su nas nekada dabno posjetili vanzemaljci koji su imali graditeljske sklonosti.

godine 2001. NASA-in Mars Global Surveyor još jednom je doro pogledao lice, koristeći kameru znatno jače rezoluvije i vidio da lica – nema. Ispalo je sda se radilo o još jednoj dosadnoj marsovskoj mesi, kamenoj pormaciji sličnoj onima kakve de nalaze na jugozapadu SAD-a.