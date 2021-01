‘NE JE*E VIŠE SLOVENKA ŽIVU SILU’: Ovaj komentar nekako najbolje opisuje što je Melania jučer napravila

Melania Trump ponovno je užarila društvene mreže svojim ponašanjem. Bivša američka prva dama jučer je sa suprugom Donaldom iz Washingtona otišla na Floridu, a svi pričaju o njenom potezu nakon slijetanja.

Naime, bivši predsjednik je po izlasku iz aviona stao kako bi pozirao fotografima i pozdravio novinare, no ne i Melania. Ona je samo produžila svojim putem, što je izgledalo kao da joj je prisjeo čitav protokol kojeg je morala pratiti četiri godine.

Na društvenim mrežama krenule su šale na njezin račun.

“Službeno je završila. Više ni ne pozira”, “Ne je*e više Slovenka živu silu”, “Melania je rekla: ‘Moj ugovor za pretvaranje završio je prije sedam minuta'”, “Melaniju totalno boli briga. Više se ne mora pretvarati da voli Trumpa”, “Potrčala je u slobodu čim je izašla iz aviona”, “Vidi se da joj je dosta svega”, neki su od komentara na Twitteru.

