NE DIRAJ ZECA DOK SPAVA: Ljudi u čudu gledaju što radi svaki put kad mu vlasnik dotakne rep; ‘Najgori automat ikad’

Zec je inače istreniran za obavljanje nužde, no ne i dok spava

Zec Pipkin prava je zvijezda na YouTubeu, gdje njegove avanture prati gotovo 450.000 ljudi. Vlasnik zeca i YouTube kanala OneMorePlease često nasmijava svojih 449.000 pretplatnika čudnim navikama svojega ljubimca.

Reakcija na vijest o usvajanju

Tako je preslatki Pipkin zinuo u čudu kada je doznao da je usvojen…

Ako vam je ovaj video urnebesno smiješan, onda će vas sljedeći doslovno izuti iz cipela. Na snimci, koja je objavljena krajem prošlog mjeseca i odmah postaala viralna, Pipkin spava snom pravednika, no ono što se dogodilo sljedeće ostavilo je internet u nevjerici.

Istreniran za obavljanje nužde, ali…

Naime, vlasnik zeca shvatio je da njegov neobičan ljubimac uvijek ima istu reakciju kada mu on dotakne rep na spavanju. On se, naime, vjerovali ili ne, na taj podražaj svaki put pokaka. Njegov vlasnik objasnio je kako je zec istreniran za obavljanje nužde, no ne i dok spava.

Urnebesnu snimku pogledalo je više od milijun ljudi, a prikupila je i više od 4000 komentara. “Nešto kao najgori automat ikad”, jedan je od komentara koji je mnoge nasmijao.