NAVIJAČ ZGRABIO NOVINARKU ZA GRUDI PA JE POLJUBIO: ‘Ne zaslužujemo ovakav tretman’

Kolumbijska novinarka Julieth Gonzalez Tehran doživila je neugodan šok dok je radila svoj posao.

Naime, dok je izvještavala uživo sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, jedan od navijača dotrčao je do Julieth, uhvatio je za grudi te poljubio. Iako u šoku, novinarka je dovršila priloga te je nakon svega odlučila progovoriti o nedoličnom ponašanju navijača.

“Bila sam tamo dva sata pripremajući se i ništa mi se nije dogodilo. Ali kad smo krenuli uživo, muškarac je iskoristio situaciju. Došao je do mene, poljubio me i dodirnuo mi grudi. Morala sam nastaviti s poslom, kasnije sam gledala je li taj muškarac još tamo, no nije bio…”, napisala je na Instagramu Julieth.

Dodala je kako žene ne zaslužuju ovakav tretman jer su jednako vrijedne i profesionalne.

“Dijelim uzbuđenje zbog nogometa, ali moramo napraviti granice između nježnosti i zlostavljanja”, zaključila je mlada novinarka.