NARUČILA DILDO PA ZAMRLA OD SRAMA: ‘Zar se ovako pakira pošiljka? Sirota dostavljačica ga je držala kao mač’

Apsolutno je bilo nemoguće ne pogoditi prema obliku o čemu se radi

Većina žena danas posjeduje barem jednu seksualnu igračku. Brojni sex shopovi nude uslugu dostave na kućnu adresu u vrlo diskretnim pakiranjima – jer ne moraju svi susjedi znati da ste si naručili spravicu za masturbaciju.

Holly-Ann Powell naučila je na teži i sramotniji način kako je to kada trgovina ne poštuje privatnost svojih kupaca. Ova je djevojka naručila dildo preko mrežne trgovine Wish i to je vjerojatno bila njezina prva i posljednja kupovina na toj popularnoj aplikaciji.

Prevelik za ljudsko biće

Kao prvo, škakljiv proizvod stigao je samo zamotan u plastični omot, bez kutije. Apsolutno je bilo nemoguće ne pogoditi prema obliku o čemu se radi. Ono, mogli su dildo barem spremiti u kutiju da se prikriju lažni testisi.

Da stvar bude bolja, to nije bio jedini problem s narudžbom. Naime, Holly-Ann se šokirala kada je raspakirala pošiljku i shvatila da je dildo nenormalno masivan, prevelik da bi ijedna žena u njemu doista mogla uživati.

Sramota na vratima

Vidjevši u svojoj tragediji smiješnu stranu, ova se djevojka odlučila osramotiti do kraja i sve je objavila na Facebooku. Pozirala je s dildom u različitim pozama (ali ne onako kako mislite), čak ga je zalijepila i na čelo kako bi dočarala njegovu veličinu.

Usporedila ga je i s dildom koji je prije bila naručila iz druge trgovine.

“Nikad ne naručujte seksualna pomagala na Wishu! Ja sam u potpunom šoku. Sirota žena koja mi je dostavila dildo bila je crvena u licu od srama dok mi ga je uručivala. Što je najgore, držala ga je za jaja i iz aviona se vidjelo o čemu je riječ. Držala ga je kao mač kada mi ga je predala. Definitivno je znala što je unutra. Srami se, Wish!”, napisala je Holly-Ann na Facebooku.