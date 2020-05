NARUČILA BIKINI S INTERNETA, A DOBILA OVO ČUDO: Navukla ga na sebe i postala totalni hit

Već smo svjedočili bizarnim promašajima s odjećom koju ljudi naručuju iz webshopova, ali ovaj bikini koji je jedna tviterašica upravo dobila poštom bojimo se da je nenosiv, barem na javnim plažama.

Korisnica Twittera pod nadimkom KenyonKim objavila je fotografiju sebe u bikiniju koji je naručila iz popularne trgovine Pretty Little Thing. Ukratko, ono što je stiglo nije ni izbliza ono čemu se nadala.

Bikini visokog struka toliko je malen da vrlo malo toga prepušta mašti. Naime, trakica za vezanje visoko je na trbuhu, a rezan je tako da otkriva puno više od onoga što bi se očekivalo za nešto što se nosi u javnosti.

This was a bikini I ordered from @OfficialPLT 🙃 pic.twitter.com/FkdOPi4tZt

— 𝓚𝓲𝓶 (@KenyonKim) May 1, 2020