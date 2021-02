NAPRAVIO UNOSAN BIZNIS OD GO*NA – DOSLOVNO: ‘Gledao sam u užasu kako su mi ptice napale farmu, a onda mi je sinulo’

Što je još gore, u pitanju je bila Jacu, ugrožena vrsta ptica nalik fazanu koju zbog zakonske zaštite ni na koji način nisu smjeli ozlijediti

Sve je započelo početkom 2000-ih, kada se Henrique Sloper de Araújo probudio i užasnuto gledao kako su njegove dragocjene plantaže organske kave preplavile ptice. Što je još gore, u pitanju je bila Jacu, ugrožena vrsta ptica nalik fazanu koju zbog zakonske zaštite ni na koji način nisu smjeli ozlijediti.

Isprva je Henrique Sloper de Araújo očajnički želio otjerati ptice sa svoje plantaže, pa je čak i pozvao djelatnike službe za zaštitu okoliša, no i oni su samo slijegali ramenima.

No onda mu je sinula ideja zbog koje će mu ptice višestruko vratiti izdašan obrok kave.

U mladosti je Sloper bio strastveni surfer, a potraga za valovima jednom ga je odvela u Indoneziju, gdje mu je predstavljena kopi luwak, jedna od najskupljih kava na svijetu, napravljena od zrna kave skupljene iz izmeta indonezijske cibetke. To je vlasniku plantaže dalo ideju.

“Shvatio sam da bih mogao pokušati nešto slično s Camocimom i pticom Jacu, ali smišljanje ideje bilo je samo pola uspjeha”, rekao je de Araújo .

“Pravi je izazov bio uvjeriti moje berače kave da umjesto bobičastog voća moraju tragati za ptičjim izmetom”

Očito je Sloper morao lov na izmet iz ptica Jacu pretvoriti u potragu za blagom radnika, konkretno, isplaćujući izdašne poticaje za skupljenu količinu. O i to je bio tek dio prilično napornog procesa. Bobice kave tada su se morale ručno izvaditi iz izmeta, oprati te je bilo potrebno odstraniti ljusku iz zaštitne opne. Taj mukotrpan rad, koji se mora obavljati ručno, čini kavu ptica Jacu znatno skupljom od ostalih vrsta kave, no ni to nije sve.

Henrique Sloper de Araújo ističe kako ptice jedu samo najbolje, najzrelije bobice kave koje su pronašli, nešto što je on gledao iz prve ruke.

“Gledao sam u šoku kako ptice biraju samo najzrelije bobice, ostavljajući preko polovice uroda, čak i one koje su ljudskom oku izgledale savršeno”, rekao je vlasnik imanja Camocim.

Za razliku od kopi luwak kave koju probavljaju indonezijske cibetke, zrna se brže kreću kroz probavni sustav ptica Jacu i ne razgrađuju se životinjskim proteinima ili želučanim kiselinama. Dobivene bobice se prže, a kava dobivena od njih navodno ima jedinstven, orašast okus s nijansama slatkog anisa.

Zbog svoje kvalitete i prilično limitirane ponude, Jacu kava jedna je od najskupljih vrsta kave na svijetu koja se prodaje po cijeni od oko 1000 dolara po kilogramu.