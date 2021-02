NAKON OVOGA ĆETE SPAVATI S JEDNIM OKOM OTVORENIM: Ništa, gospođo, najbolje da vi zapalite kuću do temelja…

Claudia Domrose iz Australije nedavno je u kćerinoj sobi zatekla prizor od kojeg se ledi krv u žilama. Naime, u kutu sobe nakupilo se 20-ak paukova, a cijelu je dramu uspjela snimiti.

“Selimo se? Hoćemo li zapaliti kuću do temelja?”, rekla je Claudia u videu koji je na društvenim mrežama pregledan nekoliko milijuna puta.

Pretpostavlja se da se radi o paucima lovcima, čiji je izgled puno strašniji od ugriza. Naime, liječnici preporučuju da se na mjesto ugriza stavi samo hladan oblog kako bi se ublažila bol.

