NAKON SEDAMDESET GODINA OTKRILA GDJE JOJ JE NESTAO SUPRUG: Prekrasna ljubavna priča i neočekivani herojski čin

Peggy Harris iz Teksasa mislila je da živi život iz snova kada se udala za svog dečka Billija davne 1944. godine. Iako nisu imali puno, voljeli su se i vrlo brzo odlučili za idući korak. Ipak, rat im je uništio život samo šest tjedana nakon vjenčanja. Billie je bio pilot kojeg su poslali u rat te nakon odlaska u Europu Peggy nikad više nije čula za svog supruga.

“Bili smo vjenčani samo šest tjedana, ali ja sam odlučila da je to za cijeli život”, rekla je Peggy.

Prvo se vodio kao nestao, a zatim da je živ i da se vraća, no onda je došlo pismo u kojem je pisalo da je njezin suprug ubijen i sahranjen.

Nije dugo trebalo da nesretna žena dobije novo pismo u kojem je rečeno kako nije sahranjen na navedenom groblju, već nekom drugom, a potom da u pitanju uopće nisu njegovi ostaci.

Nije odustala

Prolazili su dani, mjeseci, a na kraju i desetljeća u kojima je Peggy samo razmišljala o svojoj ljubavi.

Nije odustajala od toga da ga nađe te je pisala svima za koje je smatrala da joj mogu pomoći. Uvidom u vojničku evidenciju rođak ga je konačno pronašao! Nekoliko vojnika koji su se vodili kao nestali bili su sahranjeni u Francuskoj. Upravo tu se krio odgovor star skoro sedam desetljeća.

Heroj

No to nije bio kraj otkrićima, u malenom gradiću u Francuskoj već se 60 godina održava parada u Billijevu čast. On je u trenutku kada je pogođen održavao kontrolu nad zrakoplovom dovoljno dugo da ne pogodi selo te tako spasio brojne civile.

Peggy od tada 10 puta godišnje šalje cvijeće na njegov grob kao i brojni stanovnici koji su i dan danas zahvalni na herojskom činu.