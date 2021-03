NAKON DUGO VREMENA MONOPOLY SE MIJENJA! Omiljena igra čitavih generacija uskoro uvodi neke promjene

Društvena igra “Monopoly”, proći će, kako je rekao izdavač Hasbro, društveno svjesno preobrazbu.

Hasbro će promijeniti svih 16 Monopolovih kartica „Šansa“ kako bi uklonio zastarjele koncepte. Tvrtka je rekla da se klasične verzije kartica, koje su uključivale nagrade za natjecanja ljepote i i slično, trebaju promijeniti.

Nove kartice usredotočit će se na teme koje ističu “zajednicu”. Hasbro je zatražio od javnosti da glasa o potencijalnim zamjenama, a među ponuđenim opcijama su nagrade za spašavanja šteneta ili lokalnog šopinga. Druge bi karte kažnjavale igrače jer su zaboravili reciklirati ili su kasno navečer puštali glazbu.

“Svijet se puno promijenio otkako je Monopoly postao ime popularan prije više od 85 godina, a očito je kako je danas zajednica važnija nego ikad”, rekao je Eric Nyman, glavni potrošački direktor Hasbroa, prenosi FOX. “Smatrali smo da je 2021. savršeno vrijeme da obožavateljima pružimo priliku da svijetu pokažu što zajednica znači.”

Hasbro je rekao da će ažurirana verzija Monopolya s novim zajedničkim kartama biti dostupna ove jeseni. Nije bilo jasno hoće li se klasična verzija igre i dalje prodavati.

Nisu svi bili zadovoljni Hasbrovom najavom. Kritičari su se oglasili na društvenim mrežama kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo odlukom tvrtke.

“Hasbro želi“ ažurirati ”igru: kažem,“ Ne petljajte se u klasiku. Još uvijek želim pobijediti na natječaju za ljepotu i prikupiti 10 funti! ”, rekao je Gyles Brandreth, bivši europski prvak u Monopoliju.

In 1973, as European Monopoly Champion, I came third in the World Championships in New York. Hasbro are wanting to “update” the game: I say, “Don’t tamper with a classic. I still want to win a Beauty Contest and collect £ 10!” pic.twitter.com/hyxrEzXSE2

— Gyles Brandreth (@GylesB1) March 19, 2021