NAKON 12-SATNE SMJENE SAMO SE HTIO DOČEPATI KREVETA, ALI UMIJEŠALA SE POLEDICA: Nakon nekoliko urnebesnih padova smislio je rješenje

Englez se nakon duge smjene jedva čekao dočepati kreveta, no poledica mu je pomrsila planove

Društvenim mrežama kruži urnebesna snimka jednog muškarca koji se bori s poledicom ispred ulaznih vrata svoje kuće.

Policajac Alan iz Plymoutha završio je 12-satnu smjenu i veselio se krevetu, no poledica je imala druge planove. “Trebalo mi je duže da iz prilaza dođem do kuće, nego da se dovezem do doma”, rekao je.

Nekoliko je puta otklizao i završio na stražnjici, a pokušao je i s puzanjem, ali bez uspjeha.

Ubrzo se dosjetio da bi mu mogla poslužiti plastična vrećica pa ju je stavio na led i počeo puzati s njom, što se pokazalo kao uspješna taktika.