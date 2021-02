NAJSEKSI BAKA NA SVIJETU OPET PUNI NASLOVNICE: Počastila je za svoj 50. rođendan – ali fotkama u prozirnom rublju

Svoj okrugli rođendan slavila je u luksuznom resortu, ali čak je i tada pazila što jede – jer nije joj ovo božanstveno tijelo palo s neba

Ma, tko bi mogao zaboraviti najseksi baku na svijetu i njezino nevjerojatno tijelo u 51. godini života?! Slinili ste nad zamamnom Ginom Stewart još kada smo prvi put pisali o njoj, ali nije vam bilo jasno kako održava svoj izgled koji prkosi godinama.

Sada je prelijepa Australka otkrila svoju tajnu i ponovno zapalila društvene mreže i dospjela u brojne svjetske medije. Ranije je priznala kako se u životu podvrgnula jednom jedinom zahvatu – operaciji povećanja grudi. Sve ostalo na njoj je, kako tvrdi, potpuno prirodno.

“Uistinu vjerujem da je duh jači od materije. Najbolji savjet je da pokušate biti smireni. Znam koji su moji izvori stresa i trudim se smanjiti njihov utjecaj na sebe što je više moguće. Ako se ipak nađem preplavljena situacijom ili doživim stres, u sebi pronađem mirno mjesto i ponovno napunim baterije prije nego što krenem dalje”, izjavila je Stewart za Daily Star.

Puno hoda i ‘davi’ se u borovnicama

Najseksi baka na svijetu, koja ima gotovo 300.000 pratitelja na Instagramu, vjeruje u moć pozitivnog razmišljanja i eliminiranja negativnosti u životu. Osim što pozitivno razmišlja, kaže kako mnogo hoda, pije puno vode i pokušava se zdravo hraniti.

“Živim blizu plaže i volim bosa šetati uz more svaki dan. Napravim 10.000 koraka dnevno, a to mi pomaže održati dobro raspoloženje. Uz to pijem i puno vode i unosim u sebe antioksidanse. Borovnice su moje omiljeno voće”, otkrila je.

SUPRUGA, MAJKA I PORNO SENZACIJA: Zaradu od milijun kuna mjesečno mnogi joj ne opraštaju – objavila vruće fotke i poruke hejtera

Svoj 50. rođendan Gina je proslavila u luksuznom resortu, ali čak je i na svojoj jubilarnoj proslavi pazila što jede.

“Iz prehrane sam izbacila sav gluten i puno se bolje osjećam kada jedem puno malih obroka sa zdravim namirnicama. Istina je da smo ono što jedemo, osjećamo i mislimo. Sve to nas hrani na različite načine svakoga dana”, zaključila je Stewart.

Zamrzava se na -110 stupnjeva

Prošle godine priznala je da prakticira krioterapiju, odnosno trominutno zamrzavanje tijela na temperaturama nižim od -110 Celzijevih stupnjeva.

“Za te tri minute tretmana doslovno se smrznem, ali znam da vrijedi”, rekla je tada.

Ova 50-godišnjakinja proslavila se 2018. godine, kada je prošla u finale natjecanja “Maxim’s Finest Australia”. Na tom izboru ljepote Gina je doslovno konkurirala 18-godišnjakinjama. Iako je u konačnici izgubila od mlađe djevojke, tada je stekla titulu “najseksi bake na svijetu”.