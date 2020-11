NAJMORBIDNIJA PROSLAVA ROĐENDANA IKADA: Umjesto torte i balona, dečko mu je priredio – sprovod

Kada pomislimo na proslavu rođendana, obično nam na um padnu šareni ukrasi, torta, društvene igre i zabava. No, ovom su tipu prijatelji za 33. rođendan priredili sasvim drugačiju proslavu.

Naime, slavljenik Eli McCann ušetao je na svoj – sprovod. Njegov tadašnji dečko Skylar, koji mu je danas suprug, došao je na tu neobičnu ideju jer smatra da osoba ne mora umrijeti da joj prijatelji kažu zašto ju vole.

Skylar je za tu prigodu uredio prijateljevu kuću i mislio je na sve. Lažni lijes napravio je od daske za glačanje i jastuka, objesio je nekoliko Elijevih slika i naredio svim gostima da dođu u crnome.

In 2017 my husband (then boyfriend) threw a surprise funeral for my birthday because “people shouldn’t have to die in order for their friends to gather and say why they loved them.” He instructed everyone to ignore me so it would be like I was a ghost visiting my own wake. pic.twitter.com/bQkzjW4w8Q

— Eli McCann (@EliMcCann) October 22, 2020