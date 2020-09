NAJGORE ŠTO SMO IKAD VIDJELI: Gigantski štakor izmilio iz kanalizacije, godinama je sjedio u jednom od podzemnih tunela

Radnici u Mexico Cityju čistili su kanalizaciju kada su pronašli ‘divovskog štakora’ koji im je sigurno sledio krv u žilama.

Srećom, ne radi se o pravom štakoru, već o realističnom rekvizitu koji je izrađen za Noć vještica. Godinama je sjedio u jednom od podzemnih tunela, a tamo ga je navodno nanijela jaka oluja.

Horrifying ‘giant rat’ discovered as it washes out of a sewer in Mexico City.. but not all is as it first seems… pic.twitter.com/BComAhZti7

— Jam Press (@jampressltd) September 22, 2020