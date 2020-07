NADALI SMO SE DA JE OVO PHOTOSHOP, ALI… Nažalost, ovaj monstrum, stvarno postoji. Doviđenja

Šišmiši su već neko vrijeme omražene životinje. Osim što se sumnja da je od njih potekao koronavirus, posljednjih dana po društvenim mrežama kruži fotka ogromnog šišmiša s kojim se sigurno ne biste voljeli susresti.

Radi se o ‘letećoj lisici’, jednoj od najvećih vrsta šišmiša na svijetu koji žive u tropskim područjima Azije, Australije, Istočne Afrike te otočjima u Tihom i Indijskom oceanu.

“Sjećate se kada sam vam rekao da na Filipinima postoje šišmiši veličine čovjeka? O ovome sam vam pričao”, napisao je korisnik AlexJoestar622 i šokirao tisuće ljudi fotkom na kojoj šišmiš visi s garaže.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020