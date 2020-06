NA VIDEOKONFERENCIJI EUROPSKOG PARLAMENTA POJAVIO SE BEZ HLAČA: Prevoditelji pucali od smijeha, pa ovo je šou

Irski političar Luke ‘Ming’ Flanagan doživio je noćnu moru svakog zaposlenika koji radi od kuće zbog pandemije koronavirusa. Naime, snimljen je kako prisustvuje sjednici odbora Europskog parlamenta odjeven samo u košulju i – gaće.

Nezavisni europarlamentarac javio se Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj u tako oskudnom izdanju, sjedeći na rubu kreveta. Budući da je svoje javljanje snimao vertikalno, kolege su mu mogle jasno vidjeti gole noge, a da bi dodatno pogoršao stvari, trljao je noge zbog nervoze.

Na snimci koja kruži društvenim mrežama mogu se čuti prevoditelji koji su se jedva suzdržali od smijeha, dok se predsjednik odbora znakovito nasmijao nakon Flanaganovog obraćanja.

Irski se političar o nezgodi kasnije oglasio na Twitteru. “Baš sam se vratio s trčanja i bio sam u majici dvije minute prije video poziva. Odlučio sam odjenuti košulju kako bih izgledao pristojnije. To je baš upalilo”, otkrio je Flanagan.

Just back from a run James was in a T-shirt two minutes before. Decided to put on shirt to look respectable! That worked really well 😃

— Luke 'Ming' Flanagan (@lukeming) June 2, 2020