Prema sumnjivoj priči iz Maroka, muškarac traži razvod, odriče se djece, a supruga bi mogla završiti i u zatvoru.

Profesor iz malog marokanskog grada Sidi Slimane otišao je na pregled liječniku. Otkad pamti, kako kaže, imao je nešto na lijevom testisu pa je sada odlučio to prekontrolirati. Urolog je nakon nekoliko testova muškarcu došao s dobrom i lošom vijesti.

Imam dobru i lošu vijest

Cista je potpuno beningna. No veći je problem to što je, prema urologu, zbog te ciste cijeli život bio sterilan. Obzirom na to da je Marokanac, barem do tog trenutka mislio da ima devetero djece, malo je reći da mu se život okrenuo naglavačke.

Tuži ženu

Nakon 35 godina skladnog braka (još jedna zabluda u kojoj je živio), traži razvod, a ženu je tužio i zbog preljuba te će se zakonski odreći djece. Naravno, 50-godišnjak je prvo obavio niz testova kojima je potvrđeno da nije mogao biti otac. Preljub je u Maroku kažnjiv, pa bi supruga, povrh svega, mogla završiti u zatvoru, prenosi Odditycentral sumnjivu priču lokalnih novina Saida.